В Украине зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ, заявила Венедиктова. Неделю назад было 3 тыс.

Еще порядка 2 тыс. производств касаются военных преступлений, отметила генпрокурор.
По ее словам, "все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов".
"Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления – это первое звено градации. Далее идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну для уничтожения украинцев", – заявила Венедиктова.
28 марта Венедиктова говорила об около 3 тыс. военных преступлений российских оккупантов в Украине. За это время на освобожденных территориях Киевской области обнаружены следы массовых убийств оккупантами мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Международный уголовный суд (МУС) начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии МУС по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и РФ".
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.