ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ, заявила Венедиктова. Неделю назад было 3 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктова уточнила, что производства разные по объему и числу эпизодов
Венедиктова уточнила, что производства разные по объему и числу эпизодов
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

По состоянию на 5 апреля украинские правоохранители открыли почти 5 тыс. уголовных расследований о военных преступлениях российских оккупантов. Об этом на брифинге в Буче Киевской области сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, проинформировало в Telegram Министерство внутренних дел.

Еще порядка 2 тыс. производств касаются военных преступлений, отметила генпрокурор.

По ее словам, "все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов".

"Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления – это первое звено градации. Далее идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну для уничтожения украинцев", – заявила Венедиктова.

28 марта Венедиктова говорила об около 3 тыс. военных преступлений российских оккупантов в Украине. За это время на освобожденных территориях Киевской области обнаружены следы массовых убийств оккупантами мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Международный уголовный суд (МУС) начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии МУС по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и РФ".

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

Теги: Россия, убийство, война, военные, геноцид, вторжение, правоохранители, расследование, преступление, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, документы, Ирина Венедиктова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться
  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться
Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!
Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (84662)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (51919)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (25011)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (23518)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (17779)
6
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (16513)
7
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (14377)
8
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (11822)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS