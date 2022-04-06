В Украине зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ, заявила Венедиктова. Неделю назад было 3 тыс.

Еще порядка 2 тыс. производств касаются военных преступлений, отметила генпрокурор.

По ее словам, "все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов".

"Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления – это первое звено градации. Далее идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну для уничтожения украинцев", – заявила Венедиктова.

28 марта Венедиктова говорила об около 3 тыс. военных преступлений российских оккупантов в Украине. За это время на освобожденных территориях Киевской области обнаружены следы массовых убийств оккупантами мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)