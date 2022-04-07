Мэр Бучи рассказал, что около 90% убитых во время российской оккупации жителей погибли от пулевых ранений

"По состоянию на вчерашний вечер было 320 [погибших] гражданских (Deutsche Welle не указывает, когда было записано интервью. – "ГОРДОН"). С телами сейчас работают специалисты – криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела... Практически 90% – это пулевые поражения, а не осколочные", – сказал он.
По словам Федорука, в Буче обнаружили три места массовых захоронений мирных жителей.
"Это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей со связанными руками. А еще – улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей со связанными руками и пулевыми поражениями", – сказал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля Федорук.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.