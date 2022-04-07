Мэр Бучи рассказал, что около 90% убитых во время российской оккупации жителей погибли от пулевых ранений

"По состоянию на вчерашний вечер было 320 [погибших] гражданских (Deutsche Welle не указывает, когда было записано интервью. – "ГОРДОН"). С телами сейчас работают специалисты – криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела... Практически 90% – это пулевые поражения, а не осколочные", – сказал он.

По словам Федорука, в Буче обнаружили три места массовых захоронений мирных жителей.

"Это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей со связанными руками. А еще – улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей со связанными руками и пулевыми поражениями", – сказал мэр.

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