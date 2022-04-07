В Буче российские оккупанты полностью разрушили 112 частных домов – мэр

Он отметил, что "112 частных домов разрушены до основания и не подлежат восстановлению, еще около сотни повреждены".
Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов получили тяжелые повреждения и выгорели 18 многоквартирных домов, два из них – панельные – не подлежат восстановлению, добавил Федорук.
По его словам, из около 50 тыс. жителей Бучи в городе осталось 3700 граждан.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру городов Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, сообщил 6 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля Федорук.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.