В Буче российские оккупанты полностью разрушили 112 частных домов – мэр

Он отметил, что "112 частных домов разрушены до основания и не подлежат восстановлению, еще около сотни повреждены".

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов получили тяжелые повреждения и выгорели 18 многоквартирных домов, два из них – панельные – не подлежат восстановлению, добавил Федорук.

По его словам, из около 50 тыс. жителей Бучи в городе осталось 3700 граждан.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру городов Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, сообщил 6 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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