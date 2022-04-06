Папа римский осудил убийства мирных украинцев и поцеловал флаг, который ему привезли из Бучи

"Последние новости о войне в Украине не приносят облегчения и надежды, но свидетельствуют о новых зверствах, таких как резня в Буче, – все более чудовищная жестокость, также в отношении беззащитных гражданских лиц, женщин и детей. Невинная кровь этих жертв взывает к небесам и умоляет: "Да прекратится эта война! Да умолкнет оружие! Хватит сеять смерть и разрушение!" – сказал Франциск.
Он призвал присутствующих помолиться об этом, после чего в зале стало тихо.
Потом папе принесли флаг Украины, на котором была надпись "Козацька сотня Майдану". Франциск под аплодисменты зала развернул этот флаг и сказал: "Вчера мне именно из Бучи привезли этот флаг. Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь здесь вместе с нами. Давайте поприветствуем их и молимся вместе за них".
Группа детей в сопровождении взрослых поднялась на сцену к Франциску, он, уже в окружении детей поцеловал флаг, а потом рассказал, что речь об украинцах, которые вынуждены были покинуть страну из-за боевых действий.
"Эти дети должны были бежать и прибыть в чужую землю: это один из плодов войны. Не забывайте о них, не забывайте об украинском народе", – призвал папа римский.
Он также подарил детям пасхальные яйца, отмечает AAP.
Папа римский 20 марта призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
13 марта он призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. 27 марта Франциск призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".