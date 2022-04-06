Папа римский осудил убийства мирных украинцев и поцеловал флаг, который ему привезли из Бучи

"Последние новости о войне в Украине не приносят облегчения и надежды, но свидетельствуют о новых зверствах, таких как резня в Буче, – все более чудовищная жестокость, также в отношении беззащитных гражданских лиц, женщин и детей. Невинная кровь этих жертв взывает к небесам и умоляет: "Да прекратится эта война! Да умолкнет оружие! Хватит сеять смерть и разрушение!" – сказал Франциск.

Он призвал присутствующих помолиться об этом, после чего в зале стало тихо.

Потом папе принесли флаг Украины, на котором была надпись "Козацька сотня Майдану". Франциск под аплодисменты зала развернул этот флаг и сказал: "Вчера мне именно из Бучи привезли этот флаг. Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь здесь вместе с нами. Давайте поприветствуем их и молимся вместе за них".

Группа детей в сопровождении взрослых поднялась на сцену к Франциску, он, уже в окружении детей поцеловал флаг, а потом рассказал, что речь об украинцах, которые вынуждены были покинуть страну из-за боевых действий.

"Эти дети должны были бежать и прибыть в чужую землю: это один из плодов войны. Не забывайте о них, не забывайте об украинском народе", – призвал папа римский.

Он также подарил детям пасхальные яйца, отмечает AAP.