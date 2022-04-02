Папа римский сказал, что рассматривает возможность визита в Киев

Франциска спросили, рассматривает ли он возможность принять приглашение посетить Киев.

"Да, это на столе", – ответил он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Еще до вторжения России, в декабре 2021 года глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.

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