Папа римский сказал, что рассматривает возможность визита в Киев

Франциска спросили, рассматривает ли он возможность принять приглашение посетить Киев.
"Да, это на столе", – ответил он.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
Еще до вторжения России, в декабре 2021 года глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Папа римский 20 марта призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице.
13 марта он призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. 27 марта Франциск призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".