Епифаний о зверствах российских оккупантов в Буче: Каждый из них лично ответит перед Богом, а раньше – получит наказание и по законам цивилизованного мира

"Сегодня в Буче шел дождь. Даже небо плачет... Слов не хватает. Тело отказывается двигаться, глаза – видеть, а мозг – осознавать, что все это произошло. Осатаневшие палачи устроили ад на нашей земле. Рашисты наш живописный и до недавнего времени уютный край превратили в настоящую выжженную пустыню, где духовно мертвые изверги мордуют мирных украинцев, несмотря на то, дети это, беременные женщины или пожилые люди", – написал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ совершил панихиду рядом с храмом святого апостола Андрея Первозванного. 12 марта на территории церкви похоронили 67 гражданских, погибших в результате российской агрессии, некоторых из них даже не идентифицировали.

"Палачам, которые убивали наших сограждан, снова напомню: за отнятую жизнь, за пролитую кровь, страдания и слезы каждый из них лично ответит перед Богом и получит обещанное Господом наказание в геенне огненной. А раньше каждый, кого найдет человеческое правосудие, получит наказание и по законам цивилизованного мира", – отметил Епифаний.

Война России против Украины. Главное (обновляется)