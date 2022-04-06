Епифаний о зверствах российских оккупантов в Буче: Каждый из них лично ответит перед Богом, а раньше – получит наказание и по законам цивилизованного мира

"Сегодня в Буче шел дождь. Даже небо плачет... Слов не хватает. Тело отказывается двигаться, глаза – видеть, а мозг – осознавать, что все это произошло. Осатаневшие палачи устроили ад на нашей земле. Рашисты наш живописный и до недавнего времени уютный край превратили в настоящую выжженную пустыню, где духовно мертвые изверги мордуют мирных украинцев, несмотря на то, дети это, беременные женщины или пожилые люди", – написал Епифаний.
Предстоятель ПЦУ совершил панихиду рядом с храмом святого апостола Андрея Первозванного. 12 марта на территории церкви похоронили 67 гражданских, погибших в результате российской агрессии, некоторых из них даже не идентифицировали.
"Палачам, которые убивали наших сограждан, снова напомню: за отнятую жизнь, за пролитую кровь, страдания и слезы каждый из них лично ответит перед Богом и получит обещанное Господом наказание в геенне огненной. А раньше каждый, кого найдет человеческое правосудие, получит наказание и по законам цивилизованного мира", – отметил Епифаний.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.