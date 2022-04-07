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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кирилл Тимошенко: Президент поставил задачу восстановить инфраструктуру Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Бородянки

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В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди
В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру городов Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка. Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса gрезидента Кирилл Тимошенко.

"Со Второй мировой войны Киевская область не видела столько ужаса и разрушений. В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди. На месте работает ГСЧС Украины: сегодня более 50 специалистов вышли на спасательные работы, завтра их будет еще больше", – сообщил он.

По данным Тимошенко, уже восстановлен свет в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. Свет появился в 2725 домах. Обезврежено 1364 взрывоопасных предмета. Начали ездить по своим маршрутам 56 пригородных и междугородных автобусов.

В освобожденных населенных пунктах возобновляется дистанционное обучение. С 6 апреля служба автомобильных дорог в Киевской области наводит порядок на дорогах: работает 19 единиц дорожной техники.

"Дорожники убирают улицы, поваленные деревья, эвакуируют пострадавшие от действий российской армии машины. На дороге в город Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется уже в ближайшее время. Новый мост будет еще лучше разрушенного. Мы отстроим каждый город до последнего камешка", – заверил Тимошенко.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5169168799793529

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

Теги: транспорт, Гостомель, Киевская область, Бровары, Ирпень, Владимир Зеленский, Буча, Вышгород, война России против Украины, дороги, разрушения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Бородянка
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