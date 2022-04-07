Кирилл Тимошенко: Президент поставил задачу восстановить инфраструктуру Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Бородянки

В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

"Со Второй мировой войны Киевская область не видела столько ужаса и разрушений. В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди. На месте работает ГСЧС Украины: сегодня более 50 специалистов вышли на спасательные работы, завтра их будет еще больше", – сообщил он.

По данным Тимошенко, уже восстановлен свет в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. Свет появился в 2725 домах. Обезврежено 1364 взрывоопасных предмета. Начали ездить по своим маршрутам 56 пригородных и междугородных автобусов.

В освобожденных населенных пунктах возобновляется дистанционное обучение. С 6 апреля служба автомобильных дорог в Киевской области наводит порядок на дорогах: работает 19 единиц дорожной техники.

"Дорожники убирают улицы, поваленные деревья, эвакуируют пострадавшие от действий российской армии машины. На дороге в город Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется уже в ближайшее время. Новый мост будет еще лучше разрушенного. Мы отстроим каждый город до последнего камешка", – заверил Тимошенко.

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