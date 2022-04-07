"Сразу после изгнания "русского мира" и российских мясников". Как выглядит Бородянка после оккупации. Видео с дрона

"Бородянка. Уютный поселок в 50 км от Киева. Апрель 2022. Вид сверху. Сразу после изгнания "русского мира" и российских мясников на танках. Разруха, кровь и слезы. И сотни пропавших без вести под завалами. И цена продолжающегося терпения мира (лишь бы не было Третьей мировой)", – прокомментировал это видео в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Контекст:

Бородянку освободили 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и ГСЧС обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.