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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бородянки практически нет, российские оккупанты уничтожали все на своем пути – ОВА

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Въезд в Бородянку сейчас закрыт, ведется разминирование территории
Въезд в Бородянку сейчас закрыт, ведется разминирование территории
Фото: ЕРА

Поселок Бородянка под Киевом превратился в руины за время вторжения России в Украину. Об этом глава гуманитарного направления Киевской областной государственной (военной) администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

"К сожалению, поселка практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Бородянка сейчас закрыта – там работают спасатели и правоохранители", – написал он и опубликовал видео, снятое в населенном пункте. 

В поселке уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины, рассказал Кулеба. 

"Но самое страшное – сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе этого не назвать", – добавил он.

Также фотографии из Бородянки в Facebook обнародовал экс-нардеп Александр Черненко.

И.о. поселкового главы Георгий Ерко в видеокомментарии, который обнародовала пресс-служба Минобороны, рассказал, что в первые дни войны, когда по Бородянке проходили колонны техники оккупантов, те расстреливали мирное население поселка и жилые дома. По словам Ерко, больше всего разрушены многоэтажные дома. 

"Когда проходила колонна, по мирным жителям стреляли из автоматов, погибло около восьми человек. Стреляли из БТР, танков. Первому авиационному удару подверглось именно наш поселок. Были сброшены бомбы на девятиэтажный дом. И те люди, которые находились в подвалах, были похоронены заживо. Мы сразу пытались дважды подойти и откопать их. Была объявлена воздушная тревога. Потом снова пошли колонны, выезжали БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним и письменно – раскапывать не дали. Потом был оккупирован наш поселок", – сообщил он. 

Сейчас, по словам Ерко, в Бородянке разбирают завалы и ищут тела погибших, идет работа по разминированию территории. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1166014420829404/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бородянку освободили 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, в освобожденной от российских оккупантов Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Киевская область, спасатели, война России против Украины, разминирование, погибшие, Алексей Кулеба, российские оккупанты, Бородянка
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