"Страшно и жутко". Руслана привезла в освобожденную от оккупантов Бородянку гуманитарную помощь. Певица заявила, что там также находился Макаревич

Руслана: Сегодня были в поселке Бородянка возле Бучи. Все тотально разрушено Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

В опубликованном ролике певица сообщила, что в поселок также приехал российский певец Андрей Макаревич, который после нападения РФ на Украину осудил войну. По словам певицы, он прибыл в освобожденный от оккупантов поселок еще до того, как приехала она.

"Сегодня были в поселке Бородянка возле Бучи. Все тотально разрушено. Привезли гуманитарную помощь. То, что я увидела, покажу завтра. Это было страшно и жутко. Поразила реакция людей, мы пели гимн и просто обнимались. Слава Украине", – написала артистка.

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