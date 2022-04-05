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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Страшно и жутко". Руслана привезла в освобожденную от оккупантов Бородянку гуманитарную помощь. Певица заявила, что там также находился Макаревич

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Руслана: Сегодня были в поселке Бородянка возле Бучи. Все тотально разрушено
Руслана: Сегодня были в поселке Бородянка возле Бучи. Все тотально разрушено
Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

Украинская певица Руслана 5 апреля опубликовала в Facebook видео и фото, которые сняла в поселке Бородянка Киевской области после освобождения его от российских оккупантов.

В опубликованном ролике певица сообщила, что в поселок также приехал российский певец Андрей Макаревич, который после нападения РФ на Украину осудил войну. По словам певицы, он прибыл в освобожденный от оккупантов поселок еще до того, как приехала она.

"Сегодня были в поселке Бородянка возле Бучи. Все тотально разрушено. Привезли гуманитарную помощь. То, что я увидела, покажу завтра. Это было страшно и жутко. Поразила реакция людей, мы пели гимн и просто обнимались. Слава Украине", – написала артистка. 

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/posts/5145725802156255

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.4 апреля Венедиктова заявила, что в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов региона.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда"

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.

Теги: Киев, Руслана Лыжичко, Андрей Макаревич, война России против Украины, Руслана, Бородянка
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