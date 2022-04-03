"Время объединиться, чтобы защитить сердце каждого украинца". Руслана объявила сбор средств на бронежилеты для военных, спасателей и детей

"Я обращаюсь ко всем своим друзьям, партнерам по всему миру. Пришло время объединиться, чтобы защитить сердце каждого украинца, кто борется за независимость и свободу не только Украины, но и всего мира. Мир не должен привыкать к тому, что стрелять в человека – это норма. Жизнь человека – самая большая ценность. Мы должны защитить жизнь – от маленького ребенка до самого старшего мужчины, – сказала певица. – Я готова приехать на любое мероприятие в любой точке планеты, чтобы собрать средства на изготовление бронежилетов и снаряжения, которое поможет сохранить человеческую жизнь. Для того чтобы это сделать, нам нужны деньги на закупку металла или же сам металл с соответствующими характеристиками".

Артистка сообщила, что в ближайшие дни опубликует реквизиты счета для целевого сбора средств.

Война России против Украины. Главное (обновляется)