"Важны даже 10 грн". Руслана призвала помочь украинским медикам и дала реквизиты. Нужны аптечки, турникеты, антибиотики и другое

"Возник острый дефицит препаратов и товаров общего назначения. Просим помочь финансово, важны даже 10 грн. Если вы представитель фармацевтического бизнеса и готовы пожертвовать препараты, мы готовы к сотрудничеству", – прочитала она сообщение медиков от инициативы "Ліки тут. Україна", с которой сотрудничает.

Артистка отметила, что в первую очередь врачам сейчас нужны индивидуальные аптечки, медицинский клей, кровоостанавливающий бинт, турникеты, антибиотики и другое.

В своем посте артистка также разместила реквизиты для перевода средств.

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