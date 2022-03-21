Российские оккупанты обстреляли 135 больниц в Украине, погибло шесть медиков – Ляшко

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале медиацентра Украины.

"Российские военные, которые являются террористами, на территории нашей страны в нарушение все действующих конвенций… совершили нападение на гражданские объекты и совершили нападение на дома с красным крестом, то есть – на больницы. 135 больниц были обстреляны, девять больниц разрушены полностью, и их уже невозможно восстановить… 43 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, шесть медицинских работников убиты, 16 – имеют тяжелые ранения", – рассказал Ляшко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)