В Гостомеле пропавшими без вести считаются более 400 человек – глава администрации

"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись", – рассказал Думенко.
Он упомянул погибших в Гостомеле от рук оккупантов в начале марта поселкового голову Юрия Прилипко, волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зарю. Их тела были найдены.
"Но у нас есть врач, которая 35 дней оказывала медицинскую помощь сама, в Гостомеле, будучи в оккупации и под обстрелами. У нее 12 дней назад забрали мужа и сына. Мы до сих пор их разыскиваем. Также ищем тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта, и тоже не можем найти", – сказал Думенко.
Администрация Гостомеля совместно с ГСЧС и работниками патрульной полиции осматривают подвалы и улицы и собирают тела убитых. По словам Думенко, "шокирующих фотографий нет, потому что мы уважаем права на конфиденциальность людей".
"В Гостомеле не так много было найдено тел, дальше в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убитые жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче. Надо понимать, что оккупанты перемещали людей. У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а затем с ними исчезала связь", – пояснил Думенко.
По его мнению, россияне также по-разному вели себя на разных территориях и "подчищали следы своих зверств".
"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля, и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад – а этих тел уже не было. Моя гипотеза в том, что чем спокойнее чувствовали себя оккупанты на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем тщательнее они заметали свои следы", – сказал глава администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С первого дня нападения РФ на Украину, с 24 февраля, за Гостомель шли ожесточенные бои. В этом поселке есть аэропорт. Журналисты предполагают, что российские военнослужащие хотели установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост" и перебрасывать по нему в Украину войска.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля дал команду нанести артиллерийский удар по аэропорту. Советник главы МВД Вадим Денисенко после это рассказал, что взлетная полоса в этом аэропорту "фактически не может принимать самолеты".
6 марта президент присвоил звание "Город-герой" шести городам, в том числе Гостомелю.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, – Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.
В Гостомеле оставались заблокированными местные жители. Части из них удалось эвакуироваться 10 марта. По данным Гостомельского поселкового совета, из поселка выехало восемь автобусов с эвакуированными жителями и около 100 частных автомобилей.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в начале апреля в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.