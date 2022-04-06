В Гостомеле пропавшими без вести считаются более 400 человек – глава администрации

Чем дальше от линии фронта, тем тщательнее оккупанты заметали следах своих преступлений, считают в администрации Гостомеля Фото: Группа Гостомеля / Facebook

"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись", – рассказал Думенко.

Он упомянул погибших в Гостомеле от рук оккупантов в начале марта поселкового голову Юрия Прилипко, волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зарю. Их тела были найдены.

"Но у нас есть врач, которая 35 дней оказывала медицинскую помощь сама, в Гостомеле, будучи в оккупации и под обстрелами. У нее 12 дней назад забрали мужа и сына. Мы до сих пор их разыскиваем. Также ищем тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта, и тоже не можем найти", – сказал Думенко.

Администрация Гостомеля совместно с ГСЧС и работниками патрульной полиции осматривают подвалы и улицы и собирают тела убитых. По словам Думенко, "шокирующих фотографий нет, потому что мы уважаем права на конфиденциальность людей".

"В Гостомеле не так много было найдено тел, дальше в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убитые жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче. Надо понимать, что оккупанты перемещали людей. У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а затем с ними исчезала связь", – пояснил Думенко.

По его мнению, россияне также по-разному вели себя на разных территориях и "подчищали следы своих зверств".

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля, и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад – а этих тел уже не было. Моя гипотеза в том, что чем спокойнее чувствовали себя оккупанты на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем тщательнее они заметали свои следы", – сказал глава администрации.

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