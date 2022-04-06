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"Самое ужасное, что приходилось видеть". Спасатели разбирают завалы домов в Бородянке. Фоторепортаж

Сегодня 18.00
Спасатели 6 апреля начали разбирать завалы домов в поселке Бородянка под Киевом. Об этом пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил в Telegram. "Глядя на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько ждет нас страшных находок", – отметили в посте. Глава гуманитарного направления Киевской областной государственной (военной) администрации Алексей Кулеба написал в Telegram, что оккупанты стерли Бородянку с лица земли. "После Бучи, Ирпеня, Гостомеля мы думали, что готовы ко всему. Но Бородянка… Это самое ужасное, что приходилось видеть", – добавил он. Бывший народный депутат Александр Черненко опубликовал в Facebook фотографии из Бородянки, среди них – бюст писателя Тараса Шевченко со следами пуль оккупантов. Фотографии разрушенного поселка опубликовало агентство EPA.
Теги: Александр Черненко, война России против Украины, Алексей Кулеба, Бородянка
 

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