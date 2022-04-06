"Самое ужасное, что приходилось видеть". Спасатели разбирают завалы домов в Бородянке. Фоторепортаж
Фото: Олександр Черненко / Facebook
Фото: ДСНС Україна / Telegram
Фото: ДСНС Україна / Telegram
Фото: ДСНС Україна / Telegram
Фото: ДСНС Україна / Telegram
Фото: ДСНС Україна / Telegram
Фото: ДСНС Україна / Telegram
Спасатели 6 апреля начали разбирать завалы домов в поселке Бородянка под Киевом. Об этом пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил
в Telegram. "Глядя на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько ждет нас страшных находок", – отметили в посте. Глава гуманитарного направления Киевской областной государственной (военной) администрации Алексей Кулеба написал
в Telegram, что оккупанты стерли Бородянку с лица земли. "После Бучи, Ирпеня, Гостомеля мы думали, что готовы ко всему. Но Бородянка… Это самое ужасное, что приходилось видеть", – добавил он.
Бывший народный депутат Александр Черненко опубликовал
в Facebook фотографии из Бородянки, среди них – бюст писателя Тараса Шевченко со следами пуль оккупантов.
Фотографии разрушенного поселка опубликовало агентство EPA
.