ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Преступники уже известны поименно". В Киевской области нашли списки действовавшей там группы солдат – Монастырский

Монастырский: Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание
Монастырский: Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание
Фото: Денис Монастирський / Facebook

МВД, прокуратура и СБУ фиксируют преступления, совершенные российскими оккупантами в Киевской области, и вместе с потерпевшими и свидетелями собирают доказательную базу. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский 6 апреля в Facebook.

По его словам, в ходе разведки возле одного из населенных пунктов бывшего Бородянского района украинские нацгвардейцы обнаружили штаб одной из батальонно-тактических групп россиян.

Среди найденной документации – книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных. "Так что преступники уже известны поименно", – написал министр.

Кроме того, добавил он, белорусы, которые помогают Украине, зафиксировали на видео российских военных-мародеров в белорусском городе Мозырь, которые отправляли домой посылки с награбленным в Украине. Белорусы опубликовали номера мобильных телефонов и имена и фамилии российских мародеров, вес посылок которых достигал от 50 до 450 кг. 

Монастырский отметил, что украинское МВД открыто к сотрудничеству с международными представителями для расследования военных преступлений россиян. 

"Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание. Мировая история это подтверждает", – заявил Монастырский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4936198696428227

В СБУ также сообщали, что нашли списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области. Оказалось, что там РФ отправила на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища, оформив это как стажировку. 

Контекст:

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах. Сотни людей пропали без вести.

Теги: МВД, Киевская область, мародеры, война России против Украины, Денис Монастырский, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Реве
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Реве
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (54343)
2
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (40301)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (27746)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (26917)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (20975)
6
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (18290)
7
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (16705)
8
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (16616)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS