"Преступники уже известны поименно". В Киевской области нашли списки действовавшей там группы солдат – Монастырский

Монастырский: Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание Фото: Денис Монастирський / Facebook

По его словам, в ходе разведки возле одного из населенных пунктов бывшего Бородянского района украинские нацгвардейцы обнаружили штаб одной из батальонно-тактических групп россиян.

Среди найденной документации – книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных. "Так что преступники уже известны поименно", – написал министр.

Кроме того, добавил он, белорусы, которые помогают Украине, зафиксировали на видео российских военных-мародеров в белорусском городе Мозырь, которые отправляли домой посылки с награбленным в Украине. Белорусы опубликовали номера мобильных телефонов и имена и фамилии российских мародеров, вес посылок которых достигал от 50 до 450 кг.

Монастырский отметил, что украинское МВД открыто к сотрудничеству с международными представителями для расследования военных преступлений россиян.

"Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание. Мировая история это подтверждает", – заявил Монастырский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В СБУ также сообщали, что нашли списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области. Оказалось, что там РФ отправила на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища, оформив это как стажировку.