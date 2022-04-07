"Преступники уже известны поименно". В Киевской области нашли списки действовавшей там группы солдат – Монастырский

По его словам, в ходе разведки возле одного из населенных пунктов бывшего Бородянского района украинские нацгвардейцы обнаружили штаб одной из батальонно-тактических групп россиян.
Среди найденной документации – книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных. "Так что преступники уже известны поименно", – написал министр.
Кроме того, добавил он, белорусы, которые помогают Украине, зафиксировали на видео российских военных-мародеров в белорусском городе Мозырь, которые отправляли домой посылки с награбленным в Украине. Белорусы опубликовали номера мобильных телефонов и имена и фамилии российских мародеров, вес посылок которых достигал от 50 до 450 кг.
Монастырский отметил, что украинское МВД открыто к сотрудничеству с международными представителями для расследования военных преступлений россиян.
"Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание. Мировая история это подтверждает", – заявил Монастырский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В СБУ также сообщали, что нашли списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области. Оказалось, что там РФ отправила на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища, оформив это как стажировку.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах. Сотни людей пропали без вести.