"Оформили как стажировку". В СБУ заявили, что РФ отправила на войну в Украину курсантов московского училища

"Как оказалось, путинский режим отправил на войну в Украину – курсантов! Ученики Московского высшего военного командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку", – говорится в сообщении.
Также СБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.
Среди полученных документов украинская спецслужба обнаружила талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки, списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов, паспорта граждан России, военные билеты и тому подобное.
Выявленная документация будет приобщена к материалам уголовных производств в международных судах как доказательства преступлений российских оккупантов и лично президента РФ Владимира Путина.
"Владельцы документов не успели сдаться в плен или бежать из Украины. Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть", – подчеркнули в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Президент РФ Владимир Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.