"Оформили как стажировку". В СБУ заявили, что РФ отправила на войну в Украину курсантов московского училища

СБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Как оказалось, путинский режим отправил на войну в Украину – курсантов! Ученики Московского высшего военного командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку", – говорится в сообщении.

Также СБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

Среди полученных документов украинская спецслужба обнаружила талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки, списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов, паспорта граждан России, военные билеты и тому подобное.

Выявленная документация будет приобщена к материалам уголовных производств в международных судах как доказательства преступлений российских оккупантов и лично президента РФ Владимира Путина.

"Владельцы документов не успели сдаться в плен или бежать из Украины. Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть", – подчеркнули в СБУ.

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