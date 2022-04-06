Зеленский: Мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно, и знаем о попытках собрать по всей России новых дураков

Зеленский сообщил, что награды украинским военным теперь будут вручать в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором принимают глав иностранных государств Фото: president.gov.ua

Он отметил, что сейчас по-прежнему наиболее сложно на Донбассе и на харьковском направлении. Но, по его словам, власти продолжают делать все для того, чтобы у военных было чем останавливать русские войска.

"Мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет никакого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что 5 апреля вручил в Мариинском дворце ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне. А Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины", – сообщил Зеленский.

Он также передал орден "За мужество" семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был убит оккупантами в Киевской области.

"При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы все видели и знали, что происходит в нашей стране", – добавил Зеленский.

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