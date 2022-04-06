В ближайшее время в Киев приедут президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии – Зеленский

Зеленский: Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте Фото: president.gov.ua

"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины и том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. По его словам, лидеры стран договорились, что Франция, в частности, предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины.

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