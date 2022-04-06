В ближайшее время в Киев приедут президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии – Зеленский

"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", – сказал Зеленский.
Он также сообщил, что беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины и том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. По его словам, лидеры стран договорились, что Франция, в частности, предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первые две недели после начала полномасштабного вторжения России иностранные топ-политики и лидеры не приезжали в Украину.
15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.
23 марта с визитом в Киев приезжал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
24 марта Киев посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Рата.
1 апреля в Украину приезжала президент Европейского парламента Роберта Метсола.
Зеленский призывал "всех друзей Украины" приезжать в Киев, хотя это может быть небезопасно. "Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент 16 марта.