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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшее время в Киев приедут президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии – Зеленский

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Зеленский: Сейчас Киев это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте
Зеленский: Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте
Фото: president.gov.ua

В Киеве готовятся в ближайшее время принимать с визитами президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 апреля.

"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины и том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. По его словам, лидеры стран договорились, что Франция, в частности, предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/695849045060258/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первые две недели после начала полномасштабного вторжения России иностранные топ-политики и лидеры не приезжали в Украину.

15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.

23 марта с визитом в Киев приезжал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

24 марта Киев посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Рата. 

1 апреля в Украину приезжала президент Европейского парламента Роберта Метсола

Зеленский призывал "всех друзей Украины" приезжать в Киев, хотя это может быть небезопасно. "Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент 16 марта.

Теги: Франция, Мариуполь, расследование, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Эммануэль Макрон, визит, Жозеп Боррель
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