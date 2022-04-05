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Из Евросоюза высылают дипломатов РФ, работающих при ЕС. О высылке россиян объявили также Румыния и Эстония

Из представительства РФ при ЕС высылают 19 россиян
Из представительства РФ при ЕС высылают 19 россиян
Фото: ЕРА

5 апреля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал высылку российских дипломатов, работающих при ЕС. Стенограмму его выступления в Страсбурге опубликовал сайт Евросоюза.

В своем выступлении Боррель комментировал вторжение России в Украину и санкции, которые следует ввести против Кремля.

"Незаконные и подрывные действия России против интересов и безопасности ЕС и наших государств-членов, включая нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, не остаются без ответа. Именно поэтому сегодня я принял решение о признании персонами нон грата ряда должностных лиц постоянного представительства РФ при ЕС за занятие деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу", – сказал он.

"Медуза" пишет, что из представительства РФ при Евросоюзе высылают 19 россиян.

5 апреля персонами нон грата объявили часть российских дипломатов и в Эстонии. МИД этой страны пишет, что уехать должны 14 россиян из посольства, семь из них – дипломаты. При этом Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве и Тарту.

10 российских дипломатов высылает и Румыния, отмечает "Медуза".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.

4 апреля Германия объявила о высылке из страны 40 российских дипломатов. СМИ писали, что персонами нон грата в ФРГ могут стать до 100 россиян.

В этот же день стало известно о высылке 35 российских дипломатов из Франции.

5 апреля Италия, Дания, Испания и Швеция решили выслать в общей сложности 73 российских дипломатов.

Теги: Россия, Румыния, Эстония, посольство, война, консульство РФ, вторжение, российская агрессия, консульство, война России против Украины, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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