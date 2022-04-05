Из Евросоюза высылают дипломатов РФ, работающих при ЕС. О высылке россиян объявили также Румыния и Эстония

В своем выступлении Боррель комментировал вторжение России в Украину и санкции, которые следует ввести против Кремля.

"Незаконные и подрывные действия России против интересов и безопасности ЕС и наших государств-членов, включая нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, не остаются без ответа. Именно поэтому сегодня я принял решение о признании персонами нон грата ряда должностных лиц постоянного представительства РФ при ЕС за занятие деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу", – сказал он.

"Медуза" пишет, что из представительства РФ при Евросоюзе высылают 19 россиян.

5 апреля персонами нон грата объявили часть российских дипломатов и в Эстонии. МИД этой страны пишет, что уехать должны 14 россиян из посольства, семь из них – дипломаты. При этом Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве и Тарту.

10 российских дипломатов высылает и Румыния, отмечает "Медуза".

Война России против Украины. Главное (обновляется)