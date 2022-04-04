Франция высылает "многих" российских дипломатов. СМИ пишут, что их 35

"Сегодня вечером Франция приняла решение о высылке многих российских сотрудников, находящихся во Франции с дипломатическим статусом, чья деятельность противоречит интересам нашей безопасности. Эта акция является частью европейского движения", – говорится в сообщении.
В МИД объяснили, что их "обязанностью всегда является обеспечение безопасности французских и европейских граждан".
Французские дипломаты не назвали число персон нон грата. BFMTV утверждает, что их 35.
Сегодня Германия объявила о высылке из страны 40 российских дипломатов. СМИ писали, что персонами нон грата в ФРГ могут стать до 100 россиян.
После масштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.