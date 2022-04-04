Франция высылает "многих" российских дипломатов. СМИ пишут, что их 35

Во Франции объяснили, что высылка является частью общеевропейской позиции Фото: pixabay.com

"Сегодня вечером Франция приняла решение о высылке многих российских сотрудников, находящихся во Франции с дипломатическим статусом, чья деятельность противоречит интересам нашей безопасности. Эта акция является частью европейского движения", – говорится в сообщении.

В МИД объяснили, что их "обязанностью всегда является обеспечение безопасности французских и европейских граждан".

Французские дипломаты не назвали число персон нон грата. BFMTV утверждает, что их 35.