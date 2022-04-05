Российских дипломатов высылают еще из четырех стран Евросоюза, речь идет о десятках человек

Число дипломатов России, высылаемых Западом, приближается к 300, пишут в РФ Фото: ЕРА

По данным российского ресурса, Италия объявила персонами нон грата 30 россиян, Дания – 15, Швеция – трех.

В общей сложности, пишут "РИА Новости", с начала вторжения России в Украину Запад выслал около 250 дипломатов РФ.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод объяснил в Twitter, что из страны высылаются "разведчики, работающие в посольстве России в Копенгагене".

"Они представляют угрозу нашей национальной безопасности. В наших общих интересах поддерживать дипломатические отношения, но мы не приемлем шпионаж России на датской земле", – подчеркнул датский дипломат.

Denmark will expel 15 Russian intelligence officers working at the Russian embassy in Copenhagen. They pose a threat to our national security. It’s in our mutual interests to maintain diplomatic ties, but we will not accept Russian espionage on Danish soil. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) April 5, 2022

О высылке российских дипломатов из Испании объявил 5 апреля и министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, пишет El Pais. Персонами нон грата объявляются 25 россиян, работающих в посольстве в Испании.

По словам главы испанского МИД, речь идет о россиянах, деятельность которых угрожает национальной безопасности Испании.

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