Российских дипломатов высылают еще из четырех стран Евросоюза, речь идет о десятках человек

По данным российского ресурса, Италия объявила персонами нон грата 30 россиян, Дания – 15, Швеция – трех.
В общей сложности, пишут "РИА Новости", с начала вторжения России в Украину Запад выслал около 250 дипломатов РФ.
Глава МИД Дании Йеппе Кофод объяснил в Twitter, что из страны высылаются "разведчики, работающие в посольстве России в Копенгагене".
"Они представляют угрозу нашей национальной безопасности. В наших общих интересах поддерживать дипломатические отношения, но мы не приемлем шпионаж России на датской земле", – подчеркнул датский дипломат.
Denmark will expel 15 Russian intelligence officers working at the Russian embassy in Copenhagen. They pose a threat to our national security. It’s in our mutual interests to maintain diplomatic ties, but we will not accept Russian espionage on Danish soil. #dkpol— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) April 5, 2022
О высылке российских дипломатов из Испании объявил 5 апреля и министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, пишет El Pais. Персонами нон грата объявляются 25 россиян, работающих в посольстве в Испании.
По словам главы испанского МИД, речь идет о россиянах, деятельность которых угрожает национальной безопасности Испании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.
4 апреля Германия объявила о высылке из страны 40 российских дипломатов. СМИ писали, что персонами нон грата в ФРГ могут стать до 100 россиян.
В этот же день стало известно о высылке 35 российских дипломатов из Франции.