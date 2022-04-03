Зеленский наградил убитого оккупантами фотожурналиста Левина орденом "За мужество"

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом "За мужество" III степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", – говорится в указе.

Фотожурналист пропал на линии фронта под Киевом в марте. В сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева он отправился в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

О смерти Левина 2 апреля сообщила Соня Кошкина, шеф-редактор издания LB.ua, для которого в том числе снимал фотожурналист. В Офисе генпрокурора сообщили, что его убили двумя выстрелами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители. Ему было 40 лет.

Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.

Большинство документальных проектов Левина связано с войной в Украине, отмечает LB.ua и приводит его слова: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".