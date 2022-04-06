Оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн, она уже в Крыму и Чечне – мэр

Украденная техника, по данным GPS-навигаторов – в Чечне и Крыму Фото: Агротек / Facebook

"На днях разграбили магазины сельскохозяйственной техники "Техноторг" и "Агро-Тек Инвест" на сумму более €1,5 млн. По данным GPS-навигаторов, техника находится на территориях Крыма и Чечни", – сказал Федоров.

Фирма "Агротек" сообщала в Facebook что оккупанты украли сельскохозяйственную технику John Deere с выставочной площадки, 31 марта. По данным компании, похищены два новых флагманских комбайна S770 и S760, трактор M6195, сеялка Vaderstad Tempo общей стоимостью в €1,5 млн.

5 апреля в компании заявили, что россияне вывезли в РФ еще партию техники – комбайн John Deere s760 с жаткой и две сеялки Vaderstad Tempo на сумму €520 тыс. "О фирменных маслах они тоже позаботились, прихватив 20 т со склада", – добавили в "Агротеке".

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