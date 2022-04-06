Оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн, она уже в Крыму и Чечне – мэр

"На днях разграбили магазины сельскохозяйственной техники "Техноторг" и "Агро-Тек Инвест" на сумму более €1,5 млн. По данным GPS-навигаторов, техника находится на территориях Крыма и Чечни", – сказал Федоров.
Фирма "Агротек" сообщала в Facebook что оккупанты украли сельскохозяйственную технику John Deere с выставочной площадки, 31 марта. По данным компании, похищены два новых флагманских комбайна S770 и S760, трактор M6195, сеялка Vaderstad Tempo общей стоимостью в €1,5 млн.
5 апреля в компании заявили, что россияне вывезли в РФ еще партию техники – комбайн John Deere s760 с жаткой и две сеялки Vaderstad Tempo на сумму €520 тыс. "О фирменных маслах они тоже позаботились, прихватив 20 т со склада", – добавили в "Агротеке".
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В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.
В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.
О том, что российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество, сообщал 1 апреля Генштаб ВСУ.
Также Генштаб отмечал, что возможностью мародерства в Украине россиян мотивируют во время мобилизации, которая началась в РФ.