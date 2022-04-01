Директора всех школ Мелитополя отказались сотрудничать с российскими оккупантами, трех похитили – Денисова

Об этом 1 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Мэр города Иван Федоров отмечал 23 марта, что российские военные ходят по школам Мелитополя и склоняют преподавателей проводить учебный процесс по "какой-то непонятной программе" на русском языке.
"Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом рашисты пытаются заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит", – написала Денисова.
По ее словам, депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко, которая согласилась сотрудничать с оккупантами и объявила себя "и.о. мэра", "приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города".
Омбудсмен Украины отметила, что вечером 31 марта оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай – и "вывезли их в неизвестном направлении".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. 16 марта его обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".
12 марта Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).
13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.