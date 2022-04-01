Макрон принял в Елисейском дворце мэра Мелитополя. После встречи президент Франции написал твит на украинском

Макрон сказал Федорову, что Франция "продолжит усилия" на стороне Украины.

"Господин мэр, мы рады видеть вас здесь. Не смею представить, через что вам пришлось пройти. Мы были расстроены, когда вас похитили", – сказал президент.

Фото: EPA

Федоров во время визита в Париж был в составе украинской делегации, в которую входил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, отметило агентство "Укринформ".

На фотографиях, опубликованных Макроном в Twitter, также можно рассмотреть народных депутатов Алену Шкрум ("Батьківщина") и Марию Мезенцеву ("Слуга народа").

После встречи с Федоровым президент Франции написал твит на украинском: "Трудно представить, что пережил похищенный российской армией мэр Мелитополя. Теперь он на свободе, и мы услышали его рассказ. Он ошеломляет. Я выразил ему и приехавшим с ним депутатам Верховной Рады наше восхищение и поддержку. Бок о бок с Украиной, решительно и до конца!".

Важко уявити, що пережив викрадений російською армією мер Мелітополя. Тепер він на волі і ми почули його розповідь. Вона приголомшує. Я висловив йому та депутаткам Верховної Ради, що приїхали з ним, наше захоплення та підтримку. Пліч-о-пліч з Україною, рішуче й до кінця! pic.twitter.com/IDTdLBOfzL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сейчас Федоров, как он сообщил в Facebook, по поручению Зеленского находится в ЕС, где проводит встречи с западными политиками. Он уже побывал в Словакии, где, в частности, встретился с президентом Зузаной Чапутовой, и в Австрии, где его принял президент Александер Ван дер Беллен.