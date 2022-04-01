Макрон принял в Елисейском дворце мэра Мелитополя. После встречи президент Франции написал твит на украинском

Макрон сказал Федорову, что Франция "продолжит усилия" на стороне Украины.
"Господин мэр, мы рады видеть вас здесь. Не смею представить, через что вам пришлось пройти. Мы были расстроены, когда вас похитили", – сказал президент.
Федоров во время визита в Париж был в составе украинской делегации, в которую входил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, отметило агентство "Укринформ".
На фотографиях, опубликованных Макроном в Twitter, также можно рассмотреть народных депутатов Алену Шкрум ("Батьківщина") и Марию Мезенцеву ("Слуга народа").
После встречи с Федоровым президент Франции написал твит на украинском: "Трудно представить, что пережил похищенный российской армией мэр Мелитополя. Теперь он на свободе, и мы услышали его рассказ. Он ошеломляет. Я выразил ему и приехавшим с ним депутатам Верховной Рады наше восхищение и поддержку. Бок о бок с Украиной, решительно и до конца!".
Важко уявити, що пережив викрадений російською армією мер Мелітополя. Тепер він на волі і ми почули його розповідь. Вона приголомшує. Я висловив йому та депутаткам Верховної Ради, що приїхали з ним, наше захоплення та підтримку. Пліч-о-пліч з Україною, рішуче й до кінця! pic.twitter.com/IDTdLBOfzL— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2022
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Сейчас Федоров, как он сообщил в Facebook, по поручению Зеленского находится в ЕС, где проводит встречи с западными политиками. Он уже побывал в Словакии, где, в частности, встретился с президентом Зузаной Чапутовой, и в Австрии, где его принял президент Александер Ван дер Беллен.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).
13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".
Президент Украины наградил Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени.