ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон принял в Елисейском дворце мэра Мелитополя. После встречи президент Франции написал твит на украинском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон встретился с Федоровым и депутатами Верховной Рады
Макрон встретился с Федоровым и депутатами Верховной Рады
Фото: Emmanuel Macron / Twitter

1 апреля президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце освобожденного из плена российских оккупантов мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова. Фотографии встречи опубликовали телеканал BFMTV и агентство EPA.

Макрон сказал Федорову, что Франция "продолжит усилия" на стороне Украины.

"Господин мэр, мы рады видеть вас здесь. Не смею представить, через что вам пришлось пройти. Мы были расстроены, когда вас похитили", – сказал президент.

Фото: EPA
Фото: EPA

Федоров во время визита в Париж был в составе украинской делегации, в которую входил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, отметило агентство "Укринформ".

На фотографиях, опубликованных Макроном в Twitter, также можно рассмотреть народных депутатов Алену Шкрум ("Батьківщина") и Марию Мезенцеву ("Слуга народа"). 

После встречи с Федоровым президент Франции написал твит на украинском: "Трудно представить, что пережил похищенный российской армией мэр Мелитополя. Теперь он на свободе, и мы услышали его рассказ. Он ошеломляет. Я выразил ему и приехавшим с ним депутатам Верховной Рады наше восхищение и поддержку. Бок о бок с Украиной, решительно и до конца!".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сейчас Федоров, как он сообщил в Facebook, по поручению Зеленского находится в ЕС, где проводит встречи с западными политиками. Он уже побывал в Словакии, где, в частности, встретился с президентом Зузаной Чапутовой, и в Австрии, где его принял президент Александер Ван дер Беллен. 

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

Президент Украины наградил Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени.

Теги: Украина, Франция, Мелитополь, Алена Шкрум, война России против Украины, Александер Ван дер Беллен, Эммануэль Макрон, визит, Зузана Чапутова, Мария Мезенцева, Иван Федоров, Галина Данильченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Путин х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (220347)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (45953)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (24507)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (21660)
5
"Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу (20022)
6
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (18852)
7
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить" (17207)
8
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту (15719)
 
 
 
 