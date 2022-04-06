Оккупанты нанесли авиаудар по Днепропетровской области, попали в нефтебазу и один из заводов – ОГА

После авиаудара на заводе начался сильный пожар, нефтебаза уничтожена, сообщил Резниченко Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook (иллюстративное)

"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена", – написал он.

На заводе после удара начался сильный пожар, его тушат спасатели, по данным Резниченко, там загорелось горючее.

Число пострадавших пока неизвестно.

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