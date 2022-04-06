Оккупанты нанесли авиаудар по Днепропетровской области, попали в нефтебазу и один из заводов – ОГА

"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена", – написал он.
На заводе после удара начался сильный пожар, его тушат спасатели, по данным Резниченко, там загорелось горючее.
Число пострадавших пока неизвестно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 42-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Генштаб ВСУ сообщал 29 марта, что оккупанты, нанося авиаудары по Украине, концентрируются на складах горючего. Цель таких действий – "усложнение логистического обеспечения и создание условий гуманитарного кризиса", считают в Гештабе.