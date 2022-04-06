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Ответ на убийство мирных граждан Украины. ЕС и США намерены ввести санкции против дочерей Путина – СМИ

Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной". Глава Кремля скрывает информацию о личной жизни
Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной". Глава Кремля скрывает информацию о личной жизни
Фото: ЕРА

Европейский союз может ввести санкции против двух дочерей президента РФ Владимира Путина – Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщили 5 апреля агентство Bloomberg и газета The Wall Street Journal.

По данным Bloomberg, санкции против дочерей Кремля будут ответом на убийства отступающими российскими войсками мирных граждан Украины. 

В санкционном списке, кроме Воронцовой и Тихоновой, десятки других лиц, в том числе пропагандисты, бизнесмены и члены их семей, а также политики. 

Агентство называет эти санкции символическим шагом, так как неизвестно, есть ли у дочерей Путина значительные активы за пределами России. Таким образом ЕС намерен привлечь внимание главы Кремля, считают журналисты. Санкции ее должны быть утверждены европейскими правительствами. 

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, о санкциях против дочерей Путина намерена объявить на этой неделе администрация президента США Джо Байдена. 

Санкции, введенные против РФ за вторжение в Украину, по информации западных СМИ, уже отразились на Воронцовой

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента  указаны лишь имена и года рождения женщин 

Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номенко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете. 

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, санкции, война России против Украины, Катерина Тихонова, Евросоюз, Мария Фаассен, Мария Воронцова
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