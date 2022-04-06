Ответ на убийство мирных граждан Украины. ЕС и США намерены ввести санкции против дочерей Путина – СМИ

По данным Bloomberg, санкции против дочерей Кремля будут ответом на убийства отступающими российскими войсками мирных граждан Украины.

В санкционном списке, кроме Воронцовой и Тихоновой, десятки других лиц, в том числе пропагандисты, бизнесмены и члены их семей, а также политики.

Агентство называет эти санкции символическим шагом, так как неизвестно, есть ли у дочерей Путина значительные активы за пределами России. Таким образом ЕС намерен привлечь внимание главы Кремля, считают журналисты. Санкции ее должны быть утверждены европейскими правительствами.

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, о санкциях против дочерей Путина намерена объявить на этой неделе администрация президента США Джо Байдена.

Санкции, введенные против РФ за вторжение в Украину, по информации западных СМИ, уже отразились на Воронцовой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)