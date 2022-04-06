Посольство Турции вернулось в Киев

Посольство Турции вернулось в свое здание в Киеве Фото: depositphotos.com

"Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим рабочим логистическим центром. А сегодня мы вернулись домой, в Киев", – говорится в сообщении.

В посольстве пообещали, что уже с 6 апреля продолжат работу, включая предоставление консульских услуг, в своем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22.

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