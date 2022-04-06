Посольство Турции вернулось в Киев

"Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим рабочим логистическим центром. А сегодня мы вернулись домой, в Киев", – говорится в сообщении.
В посольстве пообещали, что уже с 6 апреля продолжат работу, включая предоставление консульских услуг, в своем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за границы страны.
Турция перенесла свое посольство из Киева в Черновцы только 11 марта, через две недели после начала полномасштабных боевых действий.
Издание Haberturk пишет, что турецкое посольство было последним, покинувшим Киев, и теперь это первое посольство, вернувшееся в город после прорыва блокады Киева.
В то же время, по меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении продолжает свою работу из города Жешув в Польше).
Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро из стран ЕС.