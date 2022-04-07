Аваков: В Гостомеле в гараже полиция обнаружила 11 убитых гражданских. Снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей

В селах и городах Киевской области после оккупации продолжают находить тела погибших Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских... Местные жители говорят: снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей, а потом стащили убитых в гараж", – написал он.

Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских .. Нет сил тут постить фото... Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей.. а потом стащили убитых в гараж * #BuchaMassacre — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 6, 2022

В Telegram Аваков опубликовал также видео из этого гаража.

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