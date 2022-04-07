Аваков: В Гостомеле в гараже полиция обнаружила 11 убитых гражданских. Снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей

"Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских... Местные жители говорят: снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей, а потом стащили убитых в гараж", – написал он.
Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских .. Нет сил тут постить фото... Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей.. а потом стащили убитых в гараж * #BuchaMassacre— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 6, 2022
В Telegram Аваков опубликовал также видео из этого гаража.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах. Сотни людей пропали без вести.