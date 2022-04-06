Нацполиция Украины открыла горячую линию для родственников убитых российскими оккупантами

"Запомните номер: 0-894-201-867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения", – уточнил Клименко.

По его словам, в освобожденных от оккупантов населенных пунктах полицейские круглосуточно ищут и идентифицируют погибших жителей.

"Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения", – написал глава НПУ.

Он также попросил звонить на горячую линию только по назначению, а по другим вопросам обращаться в региональную полицию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)