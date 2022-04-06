Нацполиция Украины открыла горячую линию для родственников убитых российскими оккупантами

"Запомните номер: 0-894-201-867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения", – уточнил Клименко.
По его словам, в освобожденных от оккупантов населенных пунктах полицейские круглосуточно ищут и идентифицируют погибших жителей.
"Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения", – написал глава НПУ.
Он также попросил звонить на горячую линию только по назначению, а по другим вопросам обращаться в региональную полицию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 апреля ООН сообщила о 1430 убитых мирных жителях с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Управление верховного комиссара ООН по правам человека уточнило, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается и многие сообщения ожидают подтверждения.