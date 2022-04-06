С 24 февраля российские оккупанты убили 167 детей в Украине – Офис генпрокурора

Сбор информации о погибших детях еще продолжается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"По состоянию на утро 6 апреля 2022 года более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, больше всего пострадавших детей в Киевской области – 78, в Донецкой – 81, в Харьковской – 64, в Черниговской – 49, в Николаевской – 39, в Луганской – 31, в Запорожской – 22, в Херсонской – 29, в Сумской – 16, в Житомирской – 15.

В Киеве пострадали 16 детей.

"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 927 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью", – добавили авторы релиза.

Также оккупанты принудительно вывозят детей из Украины, в частности речь идет о 12 детях, которые лечились в костно-туберкулезном центре в Мариуполе, а также матери-воспитательнице детского дома семейного типа и ее детях (восемь находятся на воспитании, трое своих и трое приемных).

Согласно информации, которую Офис генпрокурора публиковал 5 апреля, за сутки погибли два ребенка, 13 получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)