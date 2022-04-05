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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава патрульной полиции Мариуполя: Каждый день в марте мы получали информацию, что пять-шесть или даже 10 человек выбрасывались из окон последних этажей

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Вершинина поразили цинизм и подлость российских оккупантов. В частности, то, как они методично уничтожали городскую инфраструктуру
Вершинина поразили цинизм и подлость российских оккупантов. В частности, то, как они методично уничтожали городскую инфраструктуру
Фото: Патрульна Поліція Донецької області / Facebook

Жители Мариуполя до последнего не верили, что Россия пойдет полномасштабной войной на Украину, а когда это произошло, не у всех мариупольцев выдерживала психика. Об этом рассказал глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном 3 апреля.

"Каждый день в марте мы получали информацию, что пять-шесть или даже 10 человек выбрасывались из окон последних этажей. Это признак коллапса. Люди сходили с ума. Не выдерживали напряжения, уровня подлости врага. Русскоязычные люди думали, что Россия и мы – один народ. А тут пришла та же Россия – и, не оглядываясь, расхерячила все. Они не ждали, даже представить не могли, что такое может быть с ними", – рассказал Вершинин.

Его поразили цинизм и подлость российских оккупантов. В частности, то, как они методично уничтожали городскую инфраструктуру.

"Они стреляли по городу хаотично. Ракеты летели на жилые дома. "Точка У" попала во двор, где я прожил три года. А там только жилые дома, нет военной инфраструктуры. Авиационными бомбами ФАБ-500 били по перекресткам, чтобы вывести из строя дороги. Били по подстанциям, узлам связи. Город превращался в хаос", – отметил Вершинин.

Правоохранитель подчеркнул, что оккупанты во время обстрелов прицельно бьют по детям и женщинам.

"Здания от сброшенных бомб просто складывались. Понимая, что в бассейне "Нептун" в подвале находятся мамочки с маленькими детьми, россияне цинично сбросили туда бомбу. Кто-то из стукачей был на собрании в городе и передал эти данные. И на детей и женщин сбросили бомбу, пробившую бассейн. Вода начала литься в подвал… Это все убивает", – сказал он.

По мнению полицейского, основная проблема для Мариуполя — отсутствие ПВО. Ведь именно с помощью авциации захватчики разрушают город.

"Авиация – страшная штука, небо постоянно гудит. Работает точечно. И всякий раз непонятно, куда прилетит очередная бомба. Бомбардировки начинаются с 4.00 и длятся до 10–11 часов. Работают по заводу. Периодически утюжят центр. Жилищные кварталы, порт и снова жилые... Stinger, которые могут сбивать самолеты, достают до 5 тыс. м. А российские самолеты поднимаются выше. Отсутствие ПВО – большая беда для Мариуполя", – отметил он.

В марте в Facebook опубликовали обращение Вершинина к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "сделать так, чтобы Мариуполь выжил", – предоставить городу системы ПВО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в городе остается около 130 тыс. мирных жителей.

Теги: Украина, Донецкая область, война, полиция, военные, Мариуполь, ПВО, вторжение, патрульная полиция, правоохранители, дети, война России против Украины, ракеты, женщины, бомба, инфраструктура, войска, российские оккупанты
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