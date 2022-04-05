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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН подтверждает гибель 1430 мирных жителей в Украине с начала полномасштабной войны, но фактические цифры выше

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В ООН рассказали о жертвах среди мирного населения в Украине
В ООН рассказали о жертвах среди мирного населения в Украине
Фото: EPA

ООН подтверждает 1430 смертей мирных жителей с начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 24.00 3 апреля, еще 2097 человек были ранены. Об этом сообщила пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека 4 апреля.

В частности, по данным ООН, погиб 121 ребенок, ранены 178.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Ирпеня (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – сообщили в пресс-службе.

В ООН отметили, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошли в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погиб 161 ребенок, а еще 264 ранены.

Теги: Россия, ООН, дети, война России против Украины, погибшие
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