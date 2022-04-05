ООН подтверждает гибель 1430 мирных жителей в Украине с начала полномасштабной войны, но фактические цифры выше

В частности, по данным ООН, погиб 121 ребенок, ранены 178.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Ирпеня (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – сообщили в пресс-службе.

В ООН отметили, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошли в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

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