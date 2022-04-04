"Западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях". В Офисе президента отреагировали на реакцию Меркель на предложение посетить Бучу

Такое мнение 4 апреля в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение – отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанской резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов", – написал Подоляк.

Реакція пані Меркель на пропозицію подивитися на звірства росіян у Бучі вказує на те, що західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях. Можливе рішення – відправити на акаунти європолітиків фотодокументи про «Бучанську різанину» та відповідні висновки судмедекспертів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 4, 2022

Зеленский, кроме Меркель, пригласил посетить Бучу и бывшего президента Франции Николя Саркози.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – отметил глава Украинского государства.

Он подчеркнул 3 апреля, в день 14-й годовщины саммита НАТО, что тогда в Бухаресте был шанс убрать Украину из "серой зоны" между Альянсом и Россией, в отношении которой в Москве "полагают, что им здесь все позволено".

"За оптимистичными дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами", – сказал Зеленский.

По мнению Меркель, принятое на саммите НАТО в 2008 году решение не принимать Украину в Альянс было правильным, ее слова передала пресс-секретарь экс-канцлера ФРГ.

В то же время Меркель на фоне "зверств, которые становятся очевидными в Буче и других местах Украины", поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины", добавила спикер экс-главы правительства ФРГ.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

Война России против Украины. Главное (обновляется)