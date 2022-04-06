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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Слишком рано говорить о том, что Путин отказался от захвата Киева – CNN

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США считают, что Путин в случае достижения своих целей на востоке Украины попытается снова вторгнуться в Киевскую область
США считают, что Путин в случае достижения своих целей на востоке Украины попытается снова вторгнуться в Киевскую область
Фото: ЕРА

На сегодняшний день рано говорить о том, что президент РФ Владимир Путин отказался от попытки захватить украинскую столицу, несмотря на то, что в последние дни Россия сосредоточила свое внимание на Южной и Восточной Украине. Об этом 6 апреля со ссылкой на американских и западных чиновников сообщила телекомпания CNN.

США и их союзники считают, что несмотря на изменение стратегии и мирные переговоры между Россией и Украиной, Путин в случае достижения своих целей в Луганской и Донецкой областях, а также при условии сохранения военной техники и живой силы попытается снова вторгнуться в Киевскую область, пишет CNN.

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан подчеркнул, что Россия может попытаться распространить свое присутствие в глубину Украины, за пределы Луганской и Донецкой областей.

По его словам, США предполагают, что РФ в целях ослабления Украины продолжит нанесение авиационных и ракетных ударов по Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

Американские, европейские и украинские чиновники заявили CNN, что они "не верят в добросовестность России на переговорах с Украиной". По их словам, переговоры являются только "дымовым занавесом".

Чиновники также сказали CNN, что они не верят в то, что Путин отказался от желания устранить президента Украины Владимира Зеленского и украинское правительство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины.

Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева. О том, что у российских оккупантов нет возможностей, чтобы захватить Киев, заявил заместитель главы Киевской военно-гражданской администрации Андрей Крищенко.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, оккупация, Киевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, войска, Джейк Салливан, российские оккупанты
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