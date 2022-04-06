Слишком рано говорить о том, что Путин отказался от захвата Киева – CNN

США считают, что Путин в случае достижения своих целей на востоке Украины попытается снова вторгнуться в Киевскую область Фото: ЕРА

США и их союзники считают, что несмотря на изменение стратегии и мирные переговоры между Россией и Украиной, Путин в случае достижения своих целей в Луганской и Донецкой областях, а также при условии сохранения военной техники и живой силы попытается снова вторгнуться в Киевскую область, пишет CNN.

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан подчеркнул, что Россия может попытаться распространить свое присутствие в глубину Украины, за пределы Луганской и Донецкой областей.

По его словам, США предполагают, что РФ в целях ослабления Украины продолжит нанесение авиационных и ракетных ударов по Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

Американские, европейские и украинские чиновники заявили CNN, что они "не верят в добросовестность России на переговорах с Украиной". По их словам, переговоры являются только "дымовым занавесом".

Чиновники также сказали CNN, что они не верят в то, что Путин отказался от желания устранить президента Украины Владимира Зеленского и украинское правительство.

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