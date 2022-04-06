Слишком рано говорить о том, что Путин отказался от захвата Киева – CNN

США и их союзники считают, что несмотря на изменение стратегии и мирные переговоры между Россией и Украиной, Путин в случае достижения своих целей в Луганской и Донецкой областях, а также при условии сохранения военной техники и живой силы попытается снова вторгнуться в Киевскую область, пишет CNN.
Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан подчеркнул, что Россия может попытаться распространить свое присутствие в глубину Украины, за пределы Луганской и Донецкой областей.
По его словам, США предполагают, что РФ в целях ослабления Украины продолжит нанесение авиационных и ракетных ударов по Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.
Американские, европейские и украинские чиновники заявили CNN, что они "не верят в добросовестность России на переговорах с Украиной". По их словам, переговоры являются только "дымовым занавесом".
Чиновники также сказали CNN, что они не верят в то, что Путин отказался от желания устранить президента Украины Владимира Зеленского и украинское правительство.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины.
Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева. О том, что у российских оккупантов нет возможностей, чтобы захватить Киев, заявил заместитель главы Киевской военно-гражданской администрации Андрей Крищенко.