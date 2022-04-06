Крищенко: Взять Киев без сверхусилий невозможно. А их у врага нет – ни времени, ни сил

"Я не военный руководитель, у меня нет какой-то закрытой информации о намерениях противника, о концентрации войск или их передвижении. Но я считаю, что они обломали зубы в первые дни, когда пытались, как вы сказали, штурмом взять Киев. И почему они решили, что на третий-четвертый день будут здесь поднимать свои флаги?! Этого и не могло случиться", – подчеркнул Крищенко.
По его словам, сейчас Киев укреплен и имеет несколько рубежей обороны.
"Городские власти оказали военным всю необходимую помощь – материально-технические вещи, фортификационные сооружения, технику, бетонные блоки, металлические ежи и так далее. Все, что было нужно для возведения укреплений или траншей, противотанковых рвов и так далее. Сейчас, на мой взгляд, взять Киев невозможно без каких-либо сверхусилий. А их нет у врага – ни времени, ни сил", – отметил Крищенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины.
Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.
Киевский мэр Виталий Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться, "по крайней мере, еще неделю".