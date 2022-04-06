Крищенко: Взять Киев без сверхусилий невозможно. А их у врага нет – ни времени, ни сил

По словам Крищенко, сейчас Киев укреплен и имеет несколько рубежей обороны Фото: Андрей Крищенко / Facebook

"Я не военный руководитель, у меня нет какой-то закрытой информации о намерениях противника, о концентрации войск или их передвижении. Но я считаю, что они обломали зубы в первые дни, когда пытались, как вы сказали, штурмом взять Киев. И почему они решили, что на третий-четвертый день будут здесь поднимать свои флаги?! Этого и не могло случиться", – подчеркнул Крищенко.

По его словам, сейчас Киев укреплен и имеет несколько рубежей обороны.

"Городские власти оказали военным всю необходимую помощь – материально-технические вещи, фортификационные сооружения, технику, бетонные блоки, металлические ежи и так далее. Все, что было нужно для возведения укреплений или траншей, противотанковых рвов и так далее. Сейчас, на мой взгляд, взять Киев невозможно без каких-либо сверхусилий. А их нет у врага – ни времени, ни сил", – отметил Крищенко.

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