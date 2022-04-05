Фонд Рината Ахметова передает еще 2 тыс. продуктовых наборов для Киева

На этот раз помощь получили переселенцы из горячих точек Киевской области, пожилые люди и с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

"Таким образом, потребности этих людей, которые были на учете в терцентре, закрыты сегодня. В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Напомним, ранее жители Киева уже получили 20 тыс. продуктовых наборов от Фонда. Это были старики и люди с ограниченными возможностями. В общей сложности городу и области будет передано 100 тыс. продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – сказано в сообщении пресс-службы.

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