Фонд Рината Ахметова направил очередную партию гуманитарной помощи в Запорожье

"В это нелегкое время мы присоединились к процессу помощи Фонду Рината Ахметова. Нам пришлось сменить профиль нашей работы и сконцентрироваться на помощи людям, оказавшимся в столь сложной ситуации. Мы помогаем переселенцами из разных областей и городов, в том числе эвакуированным мариупольцам", – рассказал руководитель филиала общественного союза "Зеленый центр "Метинвест" Запорожья Александр Балаба.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тыс. украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркивают в пресс-службе.