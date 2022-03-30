ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала вторжения РФ Украина получила медицинской гуманитарной помощи на 2,5 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
28 марта в Украину прибыла крупная партия медикаментов из США
28 марта в Украину прибыла крупная партия медикаментов из США
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила медицинской гуманитарной помощи на 2,5 млрд грн. Об этом 30 марта сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Гуманитарная помощь поступает из Польши, Латвии, Литвы, Германии, Великобритании, Израиля, Индии, Дании, Франции, Венгрии, Казахстана, Японии и других стран.

"Лекарства и медицинские средства поставляются международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Direct Relief, "Врачи без границ", Британский Пласт, HOPE Worldwide) и компаниями Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Eric, Stada, AstraZeneca и другие. Среди украинских фармкомпаний медицинские товары поставляют "Биофарма" и "Фармак", а также благотворители – Фонд Рината Ахметова и Фонд Виктора Пинчука", – перечислил нардеп.

По его информации, с начала войны для Украины собрано более 2,3 тонн лекарств и медицинских изделий. Их развезли в регионы Украины, которые больше всего страдают от оккупантов.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/536209378028325

28 марта Минздрав Украины сообщил в Facebook, что в страну прибыла партия гуманитарной помощи из США, это 13 тонн медикаментов для оказания неотложной помощи и лечения хронических заболеваний.

"Это один из крупнейших медицинских гуманитарных грузов среди поступивших в Украину с момента полномасштабного вторжения РФ. Среди лекарств – средства для лечения травм, лекарства против инфекционных болезней, гипотензивные препараты и другое", – отметили в релизе.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/342636731223883

Контекст:

С начала вторжения российские захватчики обстреляли 63 больницы, погибли пять медиков, сообщал 10 марта глава Минздрава Виктор Ляшко. Позже стало известно, что от действий оккупантов пострадали 117 больниц.

Радуцкий 18 марта рассказал, что из-за обстрелов пострадали минимум три склада с медикаментами.

Теги: Украина, медицина, лекарства, гуманитарная помощь, Михаил Радуцкий, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
Осадчая проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (47662)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (34296)
3
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (19531)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (16011)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (13462)
6
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (12485)
7
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8430)
8
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (7883)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS