С начала вторжения РФ Украина получила медицинской гуманитарной помощи на 2,5 млрд грн

Гуманитарная помощь поступает из Польши, Латвии, Литвы, Германии, Великобритании, Израиля, Индии, Дании, Франции, Венгрии, Казахстана, Японии и других стран.
"Лекарства и медицинские средства поставляются международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Direct Relief, "Врачи без границ", Британский Пласт, HOPE Worldwide) и компаниями Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Eric, Stada, AstraZeneca и другие. Среди украинских фармкомпаний медицинские товары поставляют "Биофарма" и "Фармак", а также благотворители – Фонд Рината Ахметова и Фонд Виктора Пинчука", – перечислил нардеп.
По его информации, с начала войны для Украины собрано более 2,3 тонн лекарств и медицинских изделий. Их развезли в регионы Украины, которые больше всего страдают от оккупантов.
28 марта Минздрав Украины сообщил в Facebook, что в страну прибыла партия гуманитарной помощи из США, это 13 тонн медикаментов для оказания неотложной помощи и лечения хронических заболеваний.
"Это один из крупнейших медицинских гуманитарных грузов среди поступивших в Украину с момента полномасштабного вторжения РФ. Среди лекарств – средства для лечения травм, лекарства против инфекционных болезней, гипотензивные препараты и другое", – отметили в релизе.
С начала вторжения российские захватчики обстреляли 63 больницы, погибли пять медиков, сообщал 10 марта глава Минздрава Виктор Ляшко. Позже стало известно, что от действий оккупантов пострадали 117 больниц.
Радуцкий 18 марта рассказал, что из-за обстрелов пострадали минимум три склада с медикаментами.