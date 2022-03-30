С начала вторжения РФ Украина получила медицинской гуманитарной помощи на 2,5 млрд грн

Гуманитарная помощь поступает из Польши, Латвии, Литвы, Германии, Великобритании, Израиля, Индии, Дании, Франции, Венгрии, Казахстана, Японии и других стран.

"Лекарства и медицинские средства поставляются международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Direct Relief, "Врачи без границ", Британский Пласт, HOPE Worldwide) и компаниями Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Eric, Stada, AstraZeneca и другие. Среди украинских фармкомпаний медицинские товары поставляют "Биофарма" и "Фармак", а также благотворители – Фонд Рината Ахметова и Фонд Виктора Пинчука", – перечислил нардеп.

По его информации, с начала войны для Украины собрано более 2,3 тонн лекарств и медицинских изделий. Их развезли в регионы Украины, которые больше всего страдают от оккупантов.

28 марта Минздрав Украины сообщил в Facebook, что в страну прибыла партия гуманитарной помощи из США, это 13 тонн медикаментов для оказания неотложной помощи и лечения хронических заболеваний.

"Это один из крупнейших медицинских гуманитарных грузов среди поступивших в Украину с момента полномасштабного вторжения РФ. Среди лекарств – средства для лечения травм, лекарства против инфекционных болезней, гипотензивные препараты и другое", – отметили в релизе.