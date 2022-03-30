В Словакии начал работу гуманитарный хаб Закарпатской областной военной администрации

Власти Закарпатской администрации будут сотрудничать со словацкими партнерами прямо на зарубежном хабе Фото: mfa.gov.ua

По словам Микиты, открытие словацкого хаба – это результат оптимизации процесса поставки гуманитарных грузов из Европы в Украину.

"Что будет содержать этот хаб: прямую железнодорожную ветку из Словакии в Украину, аэропорт рядом, разветвленную сеть магистралей с разными странами, необходимую материально-техническую базу", – рассказал он.

Глава Закарпатья отметил, что функционирование европейского хаба поможет существенно увеличить объем гуманитарной помощи и упростит оформление и транспортировку грузов из Словакии в горячие точки Украины.

Кроме того, теперь будет возможность получать гуманитарный груз самолетами в аэропорт города Кошице с последующей транспортировкой по железной дороге.

"В ходе встречи с советником премьер-министра Словацкой республики Эдуардом Бурашом и генеральным консулом Словацкой республики Паволом Панисом согласовали последние организационные вопросы", – подчеркнул Микита.

Власти Закарпатской администрации будут сотрудничать со словацкими партнерами прямо на зарубежном хабе.

Все ответы на вопросы о возможностях использования этой площадки предоставляют специалисты Закарпатской ОВА, которые будут круглосуточно работать в Словакии (обращаться можно по телефонам: +380507000718, +380997272453 или на e-mail: [email protected]).