"Укрзалізниця" определила 50 вагонов в 32 поездах, которые будут доставлять гуманитарный груз

C начала войны по железной дороге было доставлено более 7,8 тысячи тонн гуманитарного груза Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Определили 50 вагонов в 32 пассажирских поездах, которые будут предназначены на отдельных маршрутах специально для доставки гуманитарного груза, – говорится в сообщении. – Это обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза".

В "Укрзалізниці" напоминают, каков алгоритм действий для желающих осуществить гуманитарную перевозку:

Нужно оставить заявку на отправку через горячую линию "Укрзалізниці" #залізнадопомога по номеру 0800 503 222 или 044 465 03 87. Также нужно предоставить характеристики отправляемого груза. В приоритете – медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.



Полученный номер заявки вместе с именем, местом назначения и контактным номером встречающего лица нанести на гуманитарную помощь, которая будет загружена в поезд. Это позволит отслеживать и находить груз в точке назначения.



Надежно упаковать все грузы.

"Укрзалізниця" также напоминает, что с начала войны с ее помощью было доставлено более 7,8 тыс. тонн гуманитарного груза и отправлено 1670 грузовых вагонов с гумпомощью, которая была распределена по стране.

"Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу", – отметили в ведомстве.