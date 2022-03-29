"Укрзалізниця" определила 50 вагонов в 32 поездах, которые будут доставлять гуманитарный груз

"Определили 50 вагонов в 32 пассажирских поездах, которые будут предназначены на отдельных маршрутах специально для доставки гуманитарного груза, – говорится в сообщении. – Это обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза".
В "Укрзалізниці" напоминают, каков алгоритм действий для желающих осуществить гуманитарную перевозку:
"Укрзалізниця" также напоминает, что с начала войны с ее помощью было доставлено более 7,8 тыс. тонн гуманитарного груза и отправлено 1670 грузовых вагонов с гумпомощью, которая была распределена по стране.
"Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу", – отметили в ведомстве.