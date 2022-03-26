Более 50 железнодорожников погибли за первый месяц полномасштабной войны в Украине

Еще трое работников железной дороги, по данным Камышина, находятся в плену российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести", – написал он.
Еще трое работников железной дороги, по данным Камышина, находятся в плену российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Под обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда.