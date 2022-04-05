ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бизнесы СКМ и Фонд Рината Ахметова направили на помощь Украине и украинцам за 40 дней войны 1,4 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Направления и объемы помощи определяются в координации с центральной и местной властью
Направления и объемы помощи определяются в координации с центральной и местной властью
Фото: Метінвест / Facebook

С 24 февраля 2022 года по 4 апреля 2022 года включительно бизнесы СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали 1,4 млрд грн, которые направили на гуманитарную помощь – продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуацию, организацию шелтеров, а также на поддержку Вооруженных сил и территориальной обороны – покупку одежды, средства индивидуальной защиты, аптечки и другие необходимые вещи. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе СКМ.

"Каждый бизнес Рината Ахметова, его Благотворительный фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное, чтобы помочь людям, городам и государству выстоять в войне против России. Для того, чтобы помощь получили и почувствовали как можно больше людей, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью. Так, СКМ предоставил в первые дни вторжения 100 млн грн территориальной обороне Киева. А "Метинвест" подготовил около 6000 спальных мест для вынужденных переселенцев, а также снабжает их товарами первой необходимости. Из стали "Метинвест" уже изготовили и передали нашим защитникам около 40 тыс. железных ежей, а также тысячи пластин для бронежилетов. Группа осуществляет закупку средств защиты для ВСУ и ТрО на сумму 345 млн грн", – сказано в сообщении.

Также компания ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. За март компания бесплатно предоставила электроэнергию  на 32 млн грн. ДТЭК передал около 300 тонн угля для эвакуационных поездов "Укрзалізниці" и 100 тонн – для нужд местных общин.

"С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал Украине более 500 тыс. единиц медикаментов и более 60 тыс. продуктовых наборов. Гуманитарная помощь от Фонда поможет выжить 720 тыс. человек", – отметили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СКМ, война, Укрзалізниця, лекарства, военная помощь, ДТЭК, Метинвест, эвакуация, бронежилеты, электроэнергия, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (82238)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (50410)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (23514)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (22100)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (16065)
6
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (14984)
7
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (14510)
8
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (14110)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS