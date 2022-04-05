Бизнесы СКМ и Фонд Рината Ахметова направили на помощь Украине и украинцам за 40 дней войны 1,4 млрд грн

"Каждый бизнес Рината Ахметова, его Благотворительный фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное, чтобы помочь людям, городам и государству выстоять в войне против России. Для того, чтобы помощь получили и почувствовали как можно больше людей, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью. Так, СКМ предоставил в первые дни вторжения 100 млн грн территориальной обороне Киева. А "Метинвест" подготовил около 6000 спальных мест для вынужденных переселенцев, а также снабжает их товарами первой необходимости. Из стали "Метинвест" уже изготовили и передали нашим защитникам около 40 тыс. железных ежей, а также тысячи пластин для бронежилетов. Группа осуществляет закупку средств защиты для ВСУ и ТрО на сумму 345 млн грн", – сказано в сообщении.

Также компания ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. За март компания бесплатно предоставила электроэнергию на 32 млн грн. ДТЭК передал около 300 тонн угля для эвакуационных поездов "Укрзалізниці" и 100 тонн – для нужд местных общин.

"С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал Украине более 500 тыс. единиц медикаментов и более 60 тыс. продуктовых наборов. Гуманитарная помощь от Фонда поможет выжить 720 тыс. человек", – отметили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)