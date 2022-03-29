Фонд Рината Ахметова направил гуманитарную помощь Луганской области

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в том числе мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом, Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей наиболее пострадавших регионов.

Наборы Фонда были розданы в Киеве, Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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