Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" открыл уже второй хаб в Польше для бесперебойной доставки помощи

Штаб ожидает открытия "зеленых коридоров" в Мариуполь для оперативной доставки помощи в город, который переживает гуманитарную катастрофу Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

По словам Вишнякова, на базе "Метинвест Польша" был создан логистический центр для аккумулирования гуманитарной помощи со всего мира.

"Сегодня мы уже запустили второй хаб, цель которого – бесперебойно поставлять продукты питания в наши распределительные центры, которые сегодня расположены в четырех городах Украины, чтобы помощь получили в Авдеевке, Покровске, Запорожье, Кривом Роге, Каменском", – рассказал он.

На существующие хабы приходит два вида помощи: от доноров и партнеров, а также помощь, закупленная на собственные средства.

"Страны, которые уже оказали помощь Украине, – Румыния, страны Балтии, Нидерланды, Германия, Польша. Мы показали базовый продуктовый набор, который был разработан ВОЗ, он понятен всей Европе и всему миру, он сбалансирован: масло, сахар, крупы. Также страны перечисляют средства", – отметил Вишняков.

Он добавил, что штаб ожидает открытия "зеленых коридоров" в Мариуполь для оперативной доставки помощи в город, который переживает гуманитарную катастрофу.

"Мы понимаем, что нам нужен полностью безопасный коридор, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Поэтому мы ждем открытия коридора, который позволит доставить помощь. Водители, продукты, транспорт – все они готовы выехать в любой момент", – подчеркнул руководитель штаба.