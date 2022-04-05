ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко попросил киевлян не возвращаться в Киев еще неделю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Также прошу не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева
Виталий Кличко: Также прошу не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян, которые выехали из города, что возвращаться домой можно будет только через неделю. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Понимаю, что киевлянам, которые выехали из города, хочется поскорее вернуться домой. Однако прошу воздержаться от этого, по крайней мере, еще неделю. Также прошу не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева", – отметил Кличко.

Он назвал несколько причин, почему следует подождать с возвращением.

"Во-первых, в нескольких районах Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где шли бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов. Которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятность ракетных обстрелов", – отметил Кличко.

Мэр Киева признал, что украинские силы противовоздушной обороны работают на отлично.

"Однако все может произойти. Так что прошу людей немного подождать и не возвращаться", – резюмировал Виталий Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/526897015470628


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В начале апреля, когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.

Теги: Киев, Виталий Кличко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (79906)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (48614)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (21757)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (20263)
5
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (14332)
6
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (14146)
7
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (13756)
8
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (12880)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS