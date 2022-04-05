Кличко попросил киевлян не возвращаться в Киев еще неделю

Виталий Кличко: Также прошу не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Понимаю, что киевлянам, которые выехали из города, хочется поскорее вернуться домой. Однако прошу воздержаться от этого, по крайней мере, еще неделю. Также прошу не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева", – отметил Кличко.

Он назвал несколько причин, почему следует подождать с возвращением.

"Во-первых, в нескольких районах Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где шли бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов. Которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятность ракетных обстрелов", – отметил Кличко.

Мэр Киева признал, что украинские силы противовоздушной обороны работают на отлично.

"Однако все может произойти. Так что прошу людей немного подождать и не возвращаться", – резюмировал Виталий Кличко.





Война России против Украины. Главное (обновляется)