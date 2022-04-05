Кличко попросил киевлян не возвращаться в Киев еще неделю

"Понимаю, что киевлянам, которые выехали из города, хочется поскорее вернуться домой. Однако прошу воздержаться от этого, по крайней мере, еще неделю. Также прошу не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева", – отметил Кличко.
Он назвал несколько причин, почему следует подождать с возвращением.
"Во-первых, в нескольких районах Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где шли бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов. Которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятность ракетных обстрелов", – отметил Кличко.
Мэр Киева признал, что украинские силы противовоздушной обороны работают на отлично.
"Однако все может произойти. Так что прошу людей немного подождать и не возвращаться", – резюмировал Виталий Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
В начале апреля, когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.