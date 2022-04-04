Кличко: Ко мне подошел мужчина лет 60, в дом которого только что попала ракета, и сказал: "Дайте оружие, я буду защищать свой город"

"Такая агрессия россиян связана с тем, чтобы посеять панику, загнать в депрессию жителей Украины, загнать под плинтус. А получается обратный эффект. Ракета попала в девятиэтажку на Оболони. Никогда не думал, что бетон может гореть, как свеча. Подошел мужчина лет 60–65. Обратился ко мне: "Видите эту дыру? Когда-то это была моя квартира. Что мне сделать?" Я предложил эвакуировать его в безопасное место или временно отправить за рубеж. И был шокирован его ответом: "Виталий, я всю свою жизнь прожил в этом доме. Мои друзья тут живут. Мне немного осталось. Я не собираюсь никуда убегать. У меня всего одна просьба – дайте мне оружие. Я буду защищать свой город". Вот такое настроение у всех. Их хотели загнать в депрессию. А у них – ненависть, желание отомстить и абсолютное отсутствие страха", – рассказал Кличко.

По его словам, украинцы не хотят жить в имперской реальности, о которой мечтают Путин и все россияне.

"Людям некуда бежать. Они не хотят искать новое место. Они хотят остаться здесь. Но они не хотят жить в том Советском Союзе, который хочет построить Путин. Они не хотят жить в империи, о которой мечтают россияне. И слова нашего гимна имеют сейчас как никогда высокую реалистичность: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Люди готовы отдать свою жизнь, но никогда не стать на колени", – подчеркнул мэр Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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