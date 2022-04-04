Ландсбергис: В России моральное вырождение людей. Им лишь бы прославлять фюрера Путина. Это уже было при Гитлере

Ландсбергис сказал, что у россиян "в практике голодомор и массовое уничтожение людей, которых достаточно назвать врагами" Фото: EPA

На вопрос журналиста, какие варианты есть сегодня у России, Ландсбергис ответил: "Самый лучший вариант был бы для России, и, может, частично даже спасительный для России, если ее вообще можно спасти в той ситуации, до которой ее довели... Тут все: и мораль, и демография, и состояние государства. И какое-то вырождение людей. Страшное моральное вырождение, когда им на все наплевать, только бы прославлять фюрера [Путина]".

По словам политика, это уже было при лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.

"Очень похожее явление. Это нельзя назвать обществом. Оно пребывает в пассивном состоянии, соглашаясь на заклание, на ситуацию изгоев", – отметил Ландсбергис.

Политик добавил, что у россиян "в практике голодомор и массовое уничтожение людей, которых достаточно назвать врагами".

В перспективе у РФ, по словам Ландсбергиса, затягивающаяся катастрофа и поглощение Китаем.

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