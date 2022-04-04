Ландсбергис: В России моральное вырождение людей. Им лишь бы прославлять фюрера Путина. Это уже было при Гитлере

На вопрос журналиста, какие варианты есть сегодня у России, Ландсбергис ответил: "Самый лучший вариант был бы для России, и, может, частично даже спасительный для России, если ее вообще можно спасти в той ситуации, до которой ее довели... Тут все: и мораль, и демография, и состояние государства. И какое-то вырождение людей. Страшное моральное вырождение, когда им на все наплевать, только бы прославлять фюрера [Путина]".
По словам политика, это уже было при лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.
"Очень похожее явление. Это нельзя назвать обществом. Оно пребывает в пассивном состоянии, соглашаясь на заклание, на ситуацию изгоев", – отметил Ландсбергис.
Политик добавил, что у россиян "в практике голодомор и массовое уничтожение людей, которых достаточно назвать врагами".
В перспективе у РФ, по словам Ландсбергиса, затягивающаяся катастрофа и поглощение Китаем.
Ландсбергис родился в 1932 году в Каунасе. Учился в консерватории в Вильнюсе. Преподавал в музыкальной школе, Вильнюсском педагогическом университете и Вильнюсской консерватории. Защитил докторскую диссертацию.
Ландсбергис выпустил более 30 книг (он исследовал в основном творчество литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлениса), писал политические мемуары, стихотворения.
В 1988 году стал членом инициативной группы литовского движения за перестройку "Саюдисом", а затем и его лидером. На выборах 1989 года был избран народным депутатом СССР. 11 марта 1990 года при его участии Верховный совет Литовской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Литвы. В тот же день он был избран председателем Верховного совета Литвы и занимал эту должность до 1992 года. В 1996–2000 годах был председателем Сейма Литвы. В 2003–2014 годах был членом Европейского парламента.
Сын Ландсбергиса Витаутас В. Ландсбергис – прозаик и кинорежиссер, внук Габриэлюс Ландсбергис – министр иностранных дел Литвы.