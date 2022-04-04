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Ландсбергис: В России моральное вырождение людей. Им лишь бы прославлять фюрера Путина. Это уже было при Гитлере

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Ландсбергис сказал, что у россиян "в практике голодомор и массовое уничтожение людей, которых достаточно назвать врагами"
Ландсбергис сказал, что у россиян "в практике голодомор и массовое уничтожение людей, которых достаточно назвать врагами"
Фото: EPA

Литовский политик, искусствовед, публицист, экс-глава Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал о страшном моральном вырождении россиян.

На вопрос журналиста, какие варианты есть сегодня у России, Ландсбергис ответил: "Самый лучший вариант был бы для России, и, может, частично даже спасительный для России, если ее вообще можно спасти в той ситуации, до которой ее довели... Тут все: и мораль, и демография, и состояние государства. И какое-то вырождение людей. Страшное моральное вырождение, когда им на все наплевать, только бы прославлять фюрера [Путина]". 

По словам политика, это уже было при лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. 

"Очень похожее явление. Это нельзя назвать обществом. Оно пребывает в пассивном состоянии, соглашаясь на заклание, на ситуацию изгоев", – отметил Ландсбергис.

Политик добавил, что у россиян "в практике голодомор и массовое уничтожение людей, которых достаточно назвать врагами".

В перспективе у РФ, по словам Ландсбергиса, затягивающаяся катастрофа и поглощение Китаем.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ландсбергис родился в 1932 году в Каунасе. Учился в консерватории в Вильнюсе. Преподавал в музыкальной школе, Вильнюсском педагогическом университете и Вильнюсской консерватории. Защитил докторскую диссертацию.

Ландсбергис выпустил более 30 книг (он исследовал в основном творчество литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлениса), писал политические мемуары, стихотворения.

В 1988 году стал членом инициативной группы литовского движения за перестройку "Саюдисом", а затем и его лидером. На выборах 1989 года был избран народным депутатом СССР. 11 марта 1990 года при его участии Верховный совет Литовской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Литвы. В тот же день он был избран председателем Верховного совета Литвы и занимал эту должность до 1992 года. В 19962000 годах был председателем Сейма Литвы. В 20032014 годах был членом Европейского парламента.

Сын Ландсбергиса Витаутас В. Ландсбергис – прозаик и кинорежиссер, внук Габриэлюс Ландсбергис – министр иностранных дел Литвы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Адольф Гитлер, вторжение, Витаутас Ландсбергис, демография
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