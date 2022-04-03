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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин, русский фашизм, Лукашенко. Интервью Гордона с экс-главой Сейма Литвы Ландсбергисом. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с литовским политиком, искусствоведом, публицистом, экс-главой Сейма Литвы Витаутасом Ландсбергисом.

Главной темой интервью стало нападение России на Украину.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ландсбергис говорил о русском фашизме, преступлениях российских военных в Украине, президенте РФ Владимире Путине и называющем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко, о том, боится ли Литва нападения РФ, окончании войны и будущем России.

Ландсбергис родился в 1932 году в Каунасе. Учился в консерватории в Вильнюсе. Преподавал в музыкальной школе, Вильнюсском педагогическом университете и Вильнюсской консерватории. Защитил докторскую диссертацию.

Ландсбергис выпустил более 30 книг (он исследовал в основном творчество литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлениса), писал политические мемуары, стихотворения.

В 1988 году стал членом инициативной группы литовского движения за перестройку "Саюдисом", а затем и его лидером. На выборах 1989 года был избран народным депутатом СССР. 11 марта 1990 года при его участии Верховный совет Литовской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Литвы. В тот же день он был избран председателем Верховного совета Литвы и занимал эту должность до 1992 года. В 19962000 годах был председателем Сейма Литвы. В 20032014 годах был членом Европейского парламента.

Сын Ландсбергиса Витаутас В. Ландсбергис – прозаик и кинорежиссер, внук Габриэлюс Ландсбергис – министр иностранных дел Литвы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, фашизм, Габриэлюс Ландсбергис, российская агрессия, война России против Украины, Витаутас Ландсбергис, Сейм Литвы
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